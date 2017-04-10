遭安哲秀反超 南韓大選文在寅獨大局勢不再
南韓總統大選5月9日登場，選舉結果變得越來越難以預測，一直領先的第一大在野黨前黨魁文在寅，首次被另一位同屬左派的在野黨參選人安哲秀反超。
韓聯社4月9日電，據韓聯社和KBS電視臺委託KOREA RESEARCH進行的民調，在一對一情況下，49.4%的受訪者支持安哲秀，36.2%支持文在寅，差距遠超誤差範圍。這與上月文以45.7%領跑安32.3%的一對一民調形成鮮明對照。
20到49歲年齡段受訪者更支持文在寅，但安哲秀在50歲以上受訪者中的優勢更突出。安哲秀在絕大部分地區領先，連民主黨的票倉全羅道與光州也不例外。以往南韓左派自由派在這邊從沒有輸過，最慘大選得票率都從7成八起跳，可見本次有不少當地左派自由派選民選擇支持立場較不激進的左派參選人安哲秀。安哲秀在右派（70.3%）和中間（50.5%）選民中更有人氣，左派（57.5%）選民更屬意文在寅。安哲秀還在投票積極性高的選民中獲得50%的支持，領先39.7%的文在寅，如果明天大選，實際得票能力可能比民調支持率更高。
在五人競選的情況下，安哲秀支持率為36.8%，同樣位居榜首，安哲秀為32.7%。這是五人對陣的情況下，安哲秀支持率首次趕超文在寅。執政的自由韓國黨洪准杓為6.5%，正黨劉承旼為1.5%，正義黨沈相奵為2.8%。
(旺報)
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