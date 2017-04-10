東京迪士尼常設劇場 發生演員墜死意外事故
位於千葉縣浦安市的東京迪士尼休閒度假區內的多功能劇場「舞濱圓形劇場」(MAIHAMA Amphitheater)10日中午過後，發生30多歲馬戲團空中飛人演員墜落身亡的意外事故。
日本警方表示，10日中午過後接到119通報，「有1名30多歲的男性從5樓墜落到2樓」，這名男性墜落前正在從約16公尺高的天花板垂吊下來的鋼索上檢查舞台裝置，確認鋼索垂吊的速度，不料在離地面約10公尺高處不慎墜落。
男性被送到醫院時心肺功能已經停止，不久後確認死亡。警方調查指出，死者是住在東京世田谷區的表演工作者，38歲的吉野和剛。他經常參加太陽馬戲團的演出，主要表演高空吊鋼索。
警察正在調查男性墜落時的工作內容等，以確定詳細的意外發生原因，調查有無安全管理上的疏失。
(中時)
關鍵字：東京迪士尼常設劇場
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