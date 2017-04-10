體溫多低 會得癌症？

(達志)

有人說，體溫越低，越容易得癌症，這是真的嗎？如果是真的，那體溫要低到多低，才會得癌症？

現代人體溫越來越低，50年前人類平均體溫36.8度C，現在下降到頂多36.2至36.3度C，大多數人的體溫其在35度。另一種說法是癌細胞在35度C的環境下最容易繁殖，一旦體溫在39.3度C以上就會凋亡。 或許這能說明體溫大多是35度C的現代人，為何容易得癌症。

養生專家白雁表示，體溫下降的一大原因是過著不運動、不使用肌肉的「輕鬆生活」 ，因為現代人運動量非常少，使用肌肉的機會也減少，人體體溫約有40％由肌肉負責產出，現代人不使用肌肉，造成體溫下降。

相反地，使用肌肉，能讓體溫升高。一般情況下，做運動或勞動肌肉到身體稍微開始出汗時，體溫會上升1度C， 也就是只要動一動身體開始流汗時，免疫力會瞬間提升5到6倍。

腹部和腿部的肌肉變少，也是體溫下降的原因。白雁指出，肌肉是「人體發熱器」，有70％集中在下半身，可產生40％以上體溫，是人體重要的發熱器官，佔男性約45％、女性約36％的體重比例。老化從腿部開始，人到了某個年齡之後，集中在下半身的肌肉量會變少，免疫力跟著變差。

白雁建議，每天練功流汗，保證體溫穩定，就等於保障免疫力穩定。這就是為什麼一日練，一日功，如果一日不練，沒有流汗，身體的免疫力就會受影響。人人都知道上坡很辛苦，學功後身體從病痛到改善，就如同上坡一般，步步艱辛，但下坡速度卻很快，一旦停功，身體再滑回疾病比想像中還要快。為了未來的健康存款，最好是趁著能走能動時，快點累積。

(中時電子報)