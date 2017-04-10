長榮航全新彩繪機「夢想機」首航羽田

長榮航空表示，「夢想機」提供旅客可愛又吸睛的兒童餐點，但此為特殊餐點需提前預約。此外，新的彩繪機上設計一系列專屬服務用品，包括抱枕、頭墊紙、撲克牌、明信片、濕紙巾及餐具等。圖／長榮航提供

長榮航空與三麗鷗合作的新塗裝彩繪機－「夢想機」於今（10）日首航松山─羽田航線。為歡慶首航，長榮航空特別於日本羽田機場舉辦剪綵儀式，由長榮航空發言人柯金成以及東京國際機場株式會社社長土井勝二、台北駐日經濟文化代表處顧問梁毅鵬、三麗鷗亞洲區CEO辻友子共同主持，可愛的Hello Kitty與Daniel也現身會場，讓旅客驚呼不斷，不管是大人或小孩，都搶著與其合影，為首航營造最歡樂的氛圍。

長榮航空發言人柯金成於致詞時表示，長榮航空自2005年起與三麗鷗合作迄今，已推出第一代及第二代各具特色的主題彩繪機，深受消費者喜愛，並榮獲國際肯定，除了英國《每日郵報》評選為「全球八大最驚艷彩繪機」外，美國專業旅遊雜誌《Global Traveler》也頒發「卓越原創服務大獎」。為了持續帶給旅客驚喜，今年推出4架全新的彩繪機，滿足所有粉絲的期待，繼3月酷企鵝「郊遊機」淘氣登場後，緊接著4至6月分別推出由三麗鷗家族成員領銜主演的「夢想機」、「派對機」以及「友誼機」，飛航全球各地不同航點，帶給旅客最夢幻的旅程。

「夢想機」除了飛航松山─羽田航線外，同時也飛航松山─虹橋航線，是長榮航空首架A330-300多肖像彩繪機，機身設計延續牽手機、星空機友誼無國界的概念，三麗鷗家族成員們共同登場，最吸睛的Hello Kitty與她的好友們，包括高人氣的KiKi LaLa、悠閒自在的布丁狗、喜愛冒險的大耳狗和活潑開朗的Melody一起陪伴旅客享受出國的雀躍與返鄉的期待，透過每趟旅程的精彩體驗，鼓勵大家勇敢追夢，一起航向夢想的國度！

嶄新面貌的「夢想機」、「派對機」和「友誼機」，將延續Hello Kitty彩繪機的精神，設計一系列讓旅客愛不釋手的機上服務用品，進入機艙首先映入眼簾的就是繽紛浪漫的頭墊紙與枕頭套，再加上別具巧思的餐點、紙巾、刀叉、撲克牌等等，可愛的三麗鷗家族圍繞身旁，讓人忍不住拍照分享，留下美好的見證。

(工商)