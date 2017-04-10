《籃球》選訓委員意見多 中華男籃教練未定
中華男籃今年將面對亞洲盃東亞資格賽、瓊斯盃與世界盃資格賽等重要比賽，籃球協會今召開選訓會議，希望能選出今年中華男籃總教練，但選訓委員意見分歧，原本今天將宣布的教練人選，確定難產，籃協副秘書長李雲翔強調，已有幾個方向，會盡早決定人選，趕上5月1日中華隊開訓。
「SBL教練、旅外或外籍教練等外界期待的方向，選訓委員都有想法，導致意見分岐。」李雲翔強調，討論非常熱烈，之前被點名的人選，都列入討論範圍，但籃協不能告知獲得討論的人選是哪些，接下來將徵詢相關人選意願與狀況，再決定最合適人選。
李雲翔透露，前中華隊總教練許晉哲的任期責任制，也是籃協討論的方向之一，他說：「這是培養教練的一個方式，籃協也不希望每年都在找中華隊總教練，而是希望國家隊有個穩定的發展，尋找任期制專任教練的確是考量的一環。」但他強調，專任教練只是其中一個選項，還需跟體育署提出專案。
至於人選何時出爐，李雲翔強調「越快越好」，因為中華隊備戰6月初亞洲盃東亞資格賽，下個月1日就將展開集訓，總教練人選必須盡快出爐，他表示希望兩周內能決定最終人選。
(中時電子報)
關鍵字：人選
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