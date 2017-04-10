閨密合體！王麗雅、吳速玲經常過夜的好朋友
擁有巧克力健康美肌的伊林娛樂名模王麗雅，10日與姊妹淘、曹格老婆吳速玲一起出席GODIVA生活形象店開幕活動，兩人都是愛運動的瘦美人，也都愛吃美食，吳速玲自爆她每次都要吃到「101分」飽，王麗雅也沒有「五分飽」這件事，但兩人都愛運動、愛往戶外跑，偶爾一起失控吃再多也不怕胖。
吳速玲說，兩人相識多年，自己生完小孩後胖了23公斤，因為有一陣子變胖皮膚又變鬆，有點小沮喪，幸虧王麗雅拉著她去跑馬拉松，因為重新運動她才找回身材與自信精神。王麗雅也常參與吳速玲的家庭聚會和旅行，沒事就會去他們家過夜，和全家人都超熟，感情空白中的她說很滿意目前單身現況，不會因為羨慕好友家庭幸福就想結婚生小孩，重要的是把每個階段過好、過得開心，她四月底又有半馬和鐵人賽事，每天趴趴走很忙，沒時間去想單身很可怕。
吳速玲透露今年是她訓練一雙兒女Joe、Grace的「獨立年」，用同理心教育他們，訓練他們學會溝通表達、心態要獨立，例如她自己一個人出國度假時，小孩都能接受，也不會哭鬧黏人。兩個孩子曾因為《爸爸去哪兒》走紅，她覺得那只是個「意外」，不過是個「美好的意外」，但後來就希望小孩還是繼續好好過小孩該過的生活，所以沒讓他們再有任何商業曝光。
(中時)
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