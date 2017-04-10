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華爾街日報報導，綠色債券市場近幾年高速擴張，去年全球綠色債券發債規模已達810億美元，今年估計將來到1,500億美元，較2012年暴增近50倍。因應這波綠色債券投資熱潮，美國基金業者已紛紛推出綠色債券概念相關投資基金。

根據為因應氣候變遷推廣相關債市的非營利機構氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)的統計，2016年全球綠色債券的總發債規模約達810億美元，今年估計會再倍增至1,500億美元，而2012年此一債市發債規模則僅30億美元。

(工商)