校慶斷電拉布條 附中抗議學生：基於愛
附中學生在校慶斷電、拉白布條抗議，校方報警處理引發熱議。「島國前進Taiwan March」臉書今天代發抗議學生聲明，強調昨天在70週年校慶典禮上的行為，是基於愛。
標題為「希望附中更好的愛，不是罪！」的附中七十周年校慶行動參與者聲明指出，學校目前沒有一個讓學生有效提出並討論意見的管道，當天採取行動是希望學生能為自己發聲，是基於愛才有行動，若是罪唯有沉默，所以希望在公開場合讓校方知道學生意見。
聲明表示，學生的行為絕對不是為反對而反對、為攻擊而攻擊，而是出自於對附中的愛，若沒有愛，大可漠視一切，何必冒險引風波？聲明也強調，面對可能的責任絕不迴避，但提及附中的愛，絕不退怯。
聲明重申3訴求，希望學校學生足夠且有效的溝通管道、校務會議的學生席次較老師少很多，導致不被重視、以及學生會應成為有效反映學生意見的組織，擴大學生會在決策上的影響力。
師大附中有高三學生昨天在70週年校慶典禮上，切斷電源、拉白布條，校方報警惹議，教育部長潘文忠更指出，師大附中「動用警察到校是非常嚴肅的事情」，要求釐清、檢討。
師大附中澄清，當時情況緊急，電源被切斷時，機電房也同時被鎖住，不清楚裡面狀況，可能有危險物品、也可能躲人，符合潘文忠所說「有重大立即危險」情形，所以報警協助。1060410
(中央社)
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