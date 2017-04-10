強化中英貿易 新絲路列車載威士忌返陸
第一列往返英國與中國大陸的貨運火車預計今天啟程，上頭載滿威士忌酒、無酒精飲料、維他命、藥品和嬰兒用品；英國尋求在脫離歐盟之際，擦亮其全球貿易招牌。
路透社報導，這列貨運火車從英格蘭東部到大陸東部全程運行7500英里（約1萬2070公里），需歷時3週，花費時間約為船運的一半。從大陸前往英國的第1列貨運火車則於今年1月啟程。
這列貨運火車從英國艾塞克斯（Essex）史丹佛勒霍普（Stanford-Le-Hope）的列車停放倉庫出發，先開往巴金（Barking），再穿越英法海底隧道，前往法國、比利時、德國、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯及哈薩克。
英國「每日郵報」（Daily Mail）說，這列貨運火車將於27日抵達大陸東部。
準備在兩年後脫離歐洲聯盟（EU）的英國，正在尋求強化與全球其他國家的貿易關係。
英國國際貿易部貿易投資部長韓斯（Greg Hands）說：「繼古絲路將英國商品銷往全球後，這條與中國連接的新路線，將成為推動全球化英國（global Britain）的另1個管道。」
大陸國家主席習近平2013年揭示「一帶一路」計畫後，由義烏時代工業投資公司（Yiwu Timex Industrial Investments）營運的貨運列車服務，使倫敦成為第15個有貨運火車直達大陸的歐洲城市。（譯者：中央社劉文瑜）1060410
(中央社)
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