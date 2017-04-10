最美麗女鎮長換跑道 罷免案胎死腹中

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有「最美麗女鎮長」之稱的嘉義縣大林鎮長黃貞瑜，獲聘為嘉義縣農會總幹事，由地方發起的「罷免落跑鎮長」，因無罷免對象而胎死腹中。

黃貞瑜於大林鎮長任內，將「大林」與英文諧音「Darling」（親愛的）巧妙串連，創設「大林．My Darling」景觀地標入口意象，打響了大林鎮的知名度。

嘉義縣農會代表改選結束，黃貞瑜獲聘為嘉義縣農會總幹事，大林鎮長由縣議員葉和平代理。

2年前與黃貞瑜競選鎮長失利的簡志偉，去年11月獲悉黃貞瑜有意轉換跑道，就醞釀提出罷免案；去年12月14日立法院通過選罷法修正案後，簡志偉很快就完成第一階段提案連署，成為新法實施後第一個提案成立的罷免案。

簡志偉同時在大林鎮懸掛「罷免落跑鎮長」看板，並進行第二階段連署，但黃貞瑜已辭掉鎮長、接任縣農會總幹事，由於失去罷免對象，使得新法修正後的罷免案無法成案。

簡志偉今天雇工拆卸「罷免落跑鎮長」看板，並抨擊選罷法修正後的缺失，讓被罷免對象「落跑又升官」，令人詬病。1060410

(中央社)