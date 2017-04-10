《建軍大業》帥油頭時尚戲服 網：穿越劇
大陸網友對電影《建軍大業》充斥小鮮肉演員頗有微詞，比起以往歷史劇裡人物樣貌、髮型、服裝都相當考究，《建軍大業》出現「穿越」般的時尚戲服、帥氣油頭，感覺缺了一點歷史味道。
大陸過去的歷史電影，重要人物均由特型演員接演。為了「重現當年情景」特型演員不僅要揣摩到位，更要與該人物面貌相似，被稱作「擔任某某人的不二人選」。相較於本次選角，大陸歷史電影逐漸轉型。
《建軍大業》導演劉偉強曾拍過《古惑仔》系列、《無間道》等知名電影，對於本次選角他表示，演員整體年齡會偏年輕，「那時候的領導人們都還比較年輕，所以你們會看到90後演員加入。」但看到如此多年輕演員加入「革命隊伍」，網友不以為然。
網友點出，電影裡扮演中國共產黨領袖瞿秋白的白客，劇中髮型將兩邊頭髮剃掉，中間留長，遭批太過現代，「瞿秋白在上世紀20年代去哪裡剪的造型！」上海電影家協會副主席石川也在微博表示，扮歷史人物，造型師應該找專業一點的，「演員頂著這種髮型就上，也太不講究了。」
另外，電影中女演員服裝也被評論為「可以媲美時裝秀」，從劇照中可以看出飾演宋慶齡的宋佳、飾演愛國知識份子范桂霞的周冬雨，以及演出周恩來妻子鄧穎超的關曉彤，服裝皆使用蕾絲，實在過於華麗，流於「戲服」，缺乏該年代的歷史感。
上海文藝評論家協會副主席胡曉軍則認為，所有知名的、有成就的藝術家，都曾當過「小鮮肉」，這次年輕演員們有機會出演歷史大戲，正是向前輩學習、成長的好機會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。