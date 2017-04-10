《建軍大業》帥油頭時尚戲服 網：穿越劇

大陸網友對電影《建軍大業》充斥小鮮肉演員頗有微詞，比起以往歷史劇裡人物樣貌、髮型、服裝都相當考究，《建軍大業》出現「穿越」般的時尚戲服、帥氣油頭，感覺缺了一點歷史味道。

大陸過去的歷史電影，重要人物均由特型演員接演。為了「重現當年情景」特型演員不僅要揣摩到位，更要與該人物面貌相似，被稱作「擔任某某人的不二人選」。相較於本次選角，大陸歷史電影逐漸轉型。

《建軍大業》導演劉偉強曾拍過《古惑仔》系列、《無間道》等知名電影，對於本次選角他表示，演員整體年齡會偏年輕，「那時候的領導人們都還比較年輕，所以你們會看到90後演員加入。」但看到如此多年輕演員加入「革命隊伍」，網友不以為然。

網友點出，電影裡扮演中國共產黨領袖瞿秋白的白客，劇中髮型將兩邊頭髮剃掉，中間留長，遭批太過現代，「瞿秋白在上世紀20年代去哪裡剪的造型！」上海電影家協會副主席石川也在微博表示，扮歷史人物，造型師應該找專業一點的，「演員頂著這種髮型就上，也太不講究了。」

另外，電影中女演員服裝也被評論為「可以媲美時裝秀」，從劇照中可以看出飾演宋慶齡的宋佳、飾演愛國知識份子范桂霞的周冬雨，以及演出周恩來妻子鄧穎超的關曉彤，服裝皆使用蕾絲，實在過於華麗，流於「戲服」，缺乏該年代的歷史感。

上海文藝評論家協會副主席胡曉軍則認為，所有知名的、有成就的藝術家，都曾當過「小鮮肉」，這次年輕演員們有機會出演歷史大戲，正是向前輩學習、成長的好機會。

(旺報)