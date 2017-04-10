71歲「華夫人」鄭佩佩想來台養老　資格不符被打槍

鄭佩佩受訪。（盧禕祺攝）

鄭佩佩受訪坦言一身傷手難舉高。（盧禕祺攝）

鄭佩佩素顏且一身悠閒裝扮受訪。（盧禕祺攝）

「武俠影后」鄭佩佩10日來台，宣傳繁體字版自傳《回首一笑七十年》及年代MUCH台8點檔《情定三生》，71歲的她生死觀豁達，多年前就已立好遺囑，死後要將遺體捐給香港大學做研究，兩年後火化，骨灰撒在任何地方都可以。且為了不麻煩孩子，她申請過香港老人公寓，但等了8年都沒機會、價錢還翻倍，幾乎每年都來台灣訪友的她，原打算來台灣養老，相中長庚養生文化村，卻因沒有台灣身分證，不符資格而無法入住。

她對身後事豁達，但一直擔心自己會失智，因為媽媽和大妹都罹患老年癡呆症，擔心遺傳此家族基因，她笑說：「所以我今天發現不能退休，退休後我就老人癡呆了，因為不用記台詞了。只要有人請我，我就會繼續演下去，這樣才能一直用腦子，這比打麻將好，而且我也不打麻將！」

不過，她擔心多年的失智一直沒發生，身為拳腳功夫了得的「武俠影后」，她反而是手腳開始不靈活，她透露自己年屆70後開始頻繁摔倒，「因為我思想快、行動慢，每次摔下去，都想著不要傷到頭，但每次都會撞到頭，把臉撞得歪七扭八。」她自我揶揄這可能是「報應」，因為每次一有人稱讚她漂亮，她就會摔跤。最近她手又扭傷，加上拍戲時摔了一下，雙手已像五十肩般不太能舉起來，也因常拍武打戲，腰、手、關節等地方都有舊傷。

被問起最喜歡的角色，她說，還是大導演胡金銓執導的《大醉俠》裡的金燕子，該片奠定了她「俠女」形象，至今許多東南亞的影迷仍知道她就是金燕子，「但大陸、台灣的年輕人都是喜歡《唐伯虎點秋香》裡的華夫人。」她去大陸受訪時，每個人都要她背戲裡的賣藥台詞，但別人都背得出來，反而她自己背不了。

她在《情定三生》飾演當家的遲老太太，不管是遲家大宅的管理以及孫子選親，她都格外嚴苛，具有不可挑戰的地位和威嚴。但她笑說，生活中的她是不管兒女的，雖然戲裡經常被叫奶奶，但其實至今還沒當婆婆也還沒當奶奶，也不會去催4個兒女，「每個人都有自己的自由去選擇，就算做錯選擇，餘生也沒有什麼好後悔。我自己曾經很傳統，從非常保守，到今天變成非常開通」。

(中時)