不忍兒子染毒 母含淚報警抓他

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35歲的賴姓男子染毒，母親苦勸不聽，9日晚間含淚報警，拜託警察逮捕兒子送勒戒，桃園警分局埔子派出所警員果真在賴男房間搜出安毒，訊後依毒品罪嫌送辦，賴母殷切期盼兒子出獄後能改購自新。

桃園警分局埔子派出所警員周庫穎及李岩錡，昨晚10點多接到婦人報案，指自己的兒子躲在房間內不出來，可能是在吸毒，泣訴家人苦勸不聽，希望警察可以幫忙，讓愛子遠離毒品。

員警趕抵後，在婦人引導下，進入35歲賴姓男子的房間內，當場查獲安非他命1.5公克及吸食器，賴男則疑似剛吸毒完，神情恍惚，不管警察問什麼問題，賴男都答非所問，拒絕供出毒品來源及吸毒過程。

員警見他精神狀況不穩，且全程惡狠狠的瞪著母親，擔心他有攻擊行為，立即將他上銬逮捕帶回，全案依違反毒品危害防制條例，移送桃檢偵辦。

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(中時)