不忍兒子染毒 母含淚報警抓他
35歲的賴姓男子染毒，母親苦勸不聽，9日晚間含淚報警，拜託警察逮捕兒子送勒戒，桃園警分局埔子派出所警員果真在賴男房間搜出安毒，訊後依毒品罪嫌送辦，賴母殷切期盼兒子出獄後能改購自新。
桃園警分局埔子派出所警員周庫穎及李岩錡，昨晚10點多接到婦人報案，指自己的兒子躲在房間內不出來，可能是在吸毒，泣訴家人苦勸不聽，希望警察可以幫忙，讓愛子遠離毒品。
員警趕抵後，在婦人引導下，進入35歲賴姓男子的房間內，當場查獲安非他命1.5公克及吸食器，賴男則疑似剛吸毒完，神情恍惚，不管警察問什麼問題，賴男都答非所問，拒絕供出毒品來源及吸毒過程。
員警見他精神狀況不穩，且全程惡狠狠的瞪著母親，擔心他有攻擊行為，立即將他上銬逮捕帶回，全案依違反毒品危害防制條例，移送桃檢偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。