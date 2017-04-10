黨產會：調查中影案 將儘速釐清事實

不當黨產委員會今天表示，中影交易案雖由特偵組簽結，但黨產會調查過程中仍發現疑義，將儘速釐清事實，如認定屬於不當取得，將依黨產條例辦理。

中國國民黨過去遭檢舉賤賣旗下的中影、中廣和中視，2014年特偵組「查無不法事證」，宣布全案偵結。但不當黨產委員會日前表示，正整理當時卷案，若找出新事證，將向台北地檢署告發。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會關心的是曾為日產戲院應屬於「國有財產」的中影旗下資產，是否有被以顯然不相當的價格移轉給他人，而造成國家的損失。

但目前中影案因股權已移轉給郭台強，股權已有變動，加上仍有訴訟進行中，施錦芳說，黨產會將儘速釐清事實，如認定屬於不當取得，或無正當理由以無償或顯不相當對價取得的財產，將依黨產條例辦理。

施錦芳批評，鑑價時土地低估、房屋折舊減損，不合理的增減資，漠視中影出售時還有20億的資本公積，加上沒有先例的付款方式簽約，特偵組以「查無不法」簽結中影交易案，似嫌率斷。

施錦芳表示，黨產會立案調查中影交易案以來，已於去年12月底舉行「預備聽證」以釐清部分的事實及爭議所在，後續調查範圍，自然包含在特偵組卷中發現中影交易時相關資產被嚴重低估的部分。1060410

(中央社)