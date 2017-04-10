地表最high 英大師級DJ聖母峰開趴

有影響力的英國DJ大神保羅歐肯佛德（Paul Oakenfold），計畫主辦「地表最『high』派對」，他已抵達聖母峰基地營，為這場高達5380公尺的表演做準備。

「印度快報」（Indian Express）與法新社報導，隨著尼泊爾進入登山季，一些前往這個世界最高峰的登山客，料將跟這位獲3次葛萊美獎（Grammy）提名的DJ界大師及他的舞曲節奏而相見歡。

保羅歐肯佛德長達30年的DJ生涯中，曾與美國流行樂天后瑪丹娜（Madonna）及搖滾樂團U2合作，明天早上他將在聖母峰基地營舉辦表演。

人在基地營的保羅歐肯佛德今天與法新社通話時表示：「我們現在在這裡做音響測試，我們真的很期待明天的表演，這裡的每個人都非常興奮。」

53歲的保羅歐肯佛德說，在這次登上聖母峰的10天步行旅程之前，他完全沒有像這樣長途跋涉的經驗，與他同行的還有把活動所需音響設備扛上山的1支氂牛及腳夫隊伍。

保羅歐肯佛德說，他抵達尼泊爾前，花費4個月從繁忙的深夜公演行程中抽出時間訓練。

這次公演是保羅歐肯佛德的「音樂之旅」（SoundTrek, 暫譯）系列活動之一，他希望藉此喚起對全球暖化影響的關注，並為慈善募款。（譯者：中央社廖禹揚）1060410

(中央社)