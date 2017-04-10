國表藝董座朱宗慶：三場館資源要與民間團隊共享

」國家表演藝術中心董事長朱宗慶舉行上任滿一季的記者會。(國表藝提供)

「快則三年，慢則五年，台灣的表演藝術優勢正逐漸衰退中，這警訊值得重視。」國家表演藝術中心董事長朱宗慶昨舉行上任滿一季的記者會，他表示台灣表演藝術固然具有特色，但別的國家包括硬體、軟體也同時在進步，「如果現在不做一點什麼，台灣團隊跟市場有可能被邊陲化。」

身為國表藝董事長，朱宗慶表示，他已經跟三個場館藝術總監討論過，「國表藝有責任落實一個讓台灣走出去，讓世界走進來的平台，希望場館整合，善用資源，帶領台灣表演藝術團隊一起升級。」

在表演藝術圈工作超過40年，朱宗慶資歷與眼界都相當豐富，無論是在世界巡演或是在台灣教學營運團隊，他總會站在更高的角度看事情，「台灣的表演藝術發展在國際競爭上的確面臨相當危機，過去我們真的很好，但現在別人在文化上同樣有很大的企圖心，這種企圖心來自資源的投入、硬體的建設、人才的培育、資金的投入，台灣在這些部分，是不是都該通盤檢視，自己還有哪些優勢。」

朱宗慶說，既然他已經接任董事長，這些都變成他的事，「我都應該帶著團隊一起去面對。」朱宗慶說，國表藝雖然是行政法人，有自籌款的壓力，但比起民間表演藝術團隊單打獨鬥，國表藝的資源相形寬裕，「我主張所有國表藝的成員都應該善待表演藝術團隊，無論是主辦還是外租節目，國表藝都應該善待所有進到劇場的藝術工作者；主動投資表演團隊，讓自製節目比例提高，做出場館特色。」

朱宗慶也期待國表藝能成為把台灣團隊推向國際的助力，「如果我們在引進國外節目到台灣演出的同時，也能把好的台灣演出推介出去，讓世界也看得見台灣的表演，這是我的理想。」也許一開始根本不成，但他深信只要信任，國表藝一定可以發揮更多的作用，為社會需要而存在。

「很感謝文化部鄭麗君部長承諾全力支持國表藝，董事會跟績效委員會也跟我站在同一邊，一起為北中南三場館的未來努力。」朱宗慶說，「找我來就是玩真的，我認為台灣已經沒時間可以浪費，我的責任就是監督三場館一團藝術總監們，給出建議方向。」朱宗慶善盡董事長之職，但也不排除如果三場館營運團隊沒有達到績效，改善外界普遍觀感，他不排除「強力監督」。

(中時)