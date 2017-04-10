柯文哲批香港沒選舉 港媒反問：有票真的是老闆？
台北市長柯文哲近來頻發表爭議性言論，在日前的一場演講中，不但把台灣周圍的泰國、馬來西亞、印度、新加坡都批評一遍，還稱香港不只小，連選舉自由都沒有，有什麼好羨慕的，引起熱議。對此，有香港媒體就表示，台灣的選舉確實令人羨慕，「但有票真的是老闆？」呼籲柯與其沉迷於口舌之辯，不如好好思考怎樣兌現選前承諾。
網路媒體《香港01》今刊出一篇評論，首先表示香港人對於柯的言論，感受可說是五味雜陳，雖台灣的選舉的確令港人羨慕，不過，對於一個鄰近城市的市長，講出此番貶低的言論，心裡難免會感到不舒服。
話鋒一轉，該篇評論指出，但是，「選舉的意義並非為選而選，而是透過選舉彰顯民意，推動政府達到善治。」從這層次來看，當初柯文哲憑著高得票率贏得北市選戰，卻因「五大弊案」最終查無弊端、大巨蛋工程不知何時完成與社會住宅數目不斷下修，導致民望不再，施政民調如今變成六都墊底。
接著，評論中提到，不管哪一個城市都各自有其優勝的地方，也有不少社會問題需要關注處理，而身為一個執政者更該借鏡他人長處，改善自己缺點，以民眾福祉為重，絕非透過言語去掩飾施政不彰，甚至踩低別人來抬高自己。
最後，評論呼籲柯文哲，若仍希望連任的話，與其在公共場合打口水仗，不如好好思考怎樣兌現當初競選時所開的支票，「做個『找數真漢子』（指言出必行的人）。」
(中時電子報)
文章來源：香港01
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