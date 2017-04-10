西班牙再逮捕助川普當選另一俄國駭客

圖為紀念品商店裡販賣有川普與普丁漫畫的俄羅斯娃娃。川普自當選後一直受困於與俄國之間說不清的諸多聯繫，還包括俄國駭客以網路入侵的方式助他當選美國總統的重重疑雲。（圖／美聯社）

圖為遭媒體曝光的美國情報機構向國會所做機密報告。該報告詳細說明了俄國駭客如何透過網路入侵的手法干預美國總統大選，並以此助川普逆轉頹勢而當選總統。（圖／美聯社）

助川普當選美國總統的俄國駭客再抓到第二人！據馬德里司法人員表示，疑似干擾美國大選的俄羅斯駭客彼得．里瓦修夫(Piotr Levashov)已在西班牙被逮捕，目前已押送至首都馬德里，準備在美國司法部門提供相關引渡文件後遣送至美國。

據法新社報導，俄國電腦專家里瓦修夫是上周五在巴塞隆納機場被西班牙警方逮捕，他是美國司法部門向西班牙提出要求的引渡對象，並經過西班牙刑事法院確認。西班牙司法界人士說，里瓦修夫是以電腦駭客行為干擾美國總統大選的嫌犯。

報導說，從里瓦修夫被捕之日起，華盛頓有40天時間可以向西班牙政府提交司法引渡文件。

美國情報機構在今年一月公開指責俄羅斯以駭客入侵美國2016年總統大選，以助居於弱勢的川普當選總統。川普在11月當選總統後，曾多次指控此一情報不實，俄羅斯對駭客入侵美大選之說亦嗤之以鼻。

里瓦修夫的妻子瑪麗亞．里瓦修娃(Maria Levashova)在接受「今日俄羅斯」電視專訪時表示，西班牙警方告訴她，有一個與川普當選有關的電腦病毒被發現是由她的丈夫所設計，因此美國當局認定她的丈夫涉嫌電腦犯罪而要求西班牙予以逮捕。

報導說，今年一月中，美國指控的另外一名俄國駭客史坦尼斯拉夫．里佐夫(Stanislav Lisov)亦在巴塞隆納埃爾普拉特機場登機前被捕。他在接受馬德里全國法庭視訊審理後，於1月13日遭收押。

(中時電子報)