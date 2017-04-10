西班牙再逮捕助川普當選另一俄國駭客
助川普當選美國總統的俄國駭客再抓到第二人！據馬德里司法人員表示，疑似干擾美國大選的俄羅斯駭客彼得．里瓦修夫(Piotr Levashov)已在西班牙被逮捕，目前已押送至首都馬德里，準備在美國司法部門提供相關引渡文件後遣送至美國。
據法新社報導，俄國電腦專家里瓦修夫是上周五在巴塞隆納機場被西班牙警方逮捕，他是美國司法部門向西班牙提出要求的引渡對象，並經過西班牙刑事法院確認。西班牙司法界人士說，里瓦修夫是以電腦駭客行為干擾美國總統大選的嫌犯。
報導說，從里瓦修夫被捕之日起，華盛頓有40天時間可以向西班牙政府提交司法引渡文件。
美國情報機構在今年一月公開指責俄羅斯以駭客入侵美國2016年總統大選，以助居於弱勢的川普當選總統。川普在11月當選總統後，曾多次指控此一情報不實，俄羅斯對駭客入侵美大選之說亦嗤之以鼻。
里瓦修夫的妻子瑪麗亞．里瓦修娃(Maria Levashova)在接受「今日俄羅斯」電視專訪時表示，西班牙警方告訴她，有一個與川普當選有關的電腦病毒被發現是由她的丈夫所設計，因此美國當局認定她的丈夫涉嫌電腦犯罪而要求西班牙予以逮捕。
報導說，今年一月中，美國指控的另外一名俄國駭客史坦尼斯拉夫．里佐夫(Stanislav Lisov)亦在巴塞隆納埃爾普拉特機場登機前被捕。他在接受馬德里全國法庭視訊審理後，於1月13日遭收押。
(中時電子報)
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