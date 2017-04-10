美墨高牆創意 貼太陽能板或者放核廢料

現在的美墨邊境牆，未來會怎麼蓋?有各種想法。(圖/美聯社)

美國總統川普的美墨邊境高牆會是什麼樣? 許多建築師發揮了各種創意提出各種想法，充滿光纖的牆壁？防爬塗層？太陽能板？ 還有人建議在底下貯放核廢料。

大眾機械(Popular Mechanics)介紹，美國政府對於美墨高牆提出兩個要求，最重要的是「不會在1小時內就被大錘和丁字鎬突破」，其次是「朝美國這一側要具美感氣質」，因此尋求各方建議，建議案在這週二截止，接下來到6月1日，相關部門就會完成初步審查，建築商必須表明他們有「執行高爭議項目的經驗」，另外也必須有防範挖隧道突破的機制。美國官員告訴美聯社，他們預計會選出4到10個最有機會方案，並撥付20萬美元至50萬美元給這些團隊建立原型。現在其中幾個團隊率先向媒體公布他們的計劃，內容可謂是五花八門。

綠建築設計師湯瑪斯．葛里森(Thomas Gleason)認為要讓這座高牆具有綠能意義，成為具有太陽發電的功能，他說：「對於年輕一代，他們說如果將要成為一座牆，那就讓它成為綠色的。」

至於聖地牙哥的羅斯．邦蓋特(Russ Baumgartner)則想蓋一座光亮平滑的混凝土大牆，具有藝術品的特質，他希望能使用「混合回收玻璃增加牆面的光亮程度，以反應邊境之美。」

不是每一種牆的想法都那麼強調附帶價值，亞利桑那州的黑暗脈衝(DarkPulse)科技公司則是認為高牆不能被突破，他們設想在高牆上佈滿光織感應器，以及防爬的光滑塗層，他們稱自己的設計是「智慧之牆」。

匹茲堡市克萊頓工業公司（Clayton Industries）則建議一種瘋狂的想法，可以讓人們遠離牆壁：使用至少100英尺深的溝槽，儲存核廢料。克萊頓公司還設想，這個方案可以爭取能源部的資金。該公司還設計一條沿著高牆的鐵路，做為輸送核廢料的交通線。

可以確定的是，無論哪個提案得到批准，這個工程必定是美國歷史最麻煩又困難的工程項目。據國土安全部估計，築牆的費用至少216億美元（雖然川普總統總是認定墨西哥將會支付高牆費用，但墨西哥政府也堅定駁斥這種說法）。並且築牆在共和黨裡也沒有共識，即使是原型建造費用，實際上也不能保證一定得到通過。

除了財政問題以外，還有天然因素要面對，美國西南部炎熱又乾燥的氣候，混凝土的硬化反應可能會乾燥的過快。牆體恐怕需要使用比胡佛水壩多三倍的混凝土。當然從好的方面來看，這種大型建築項目可以在施工過程中需要大量的就業機會，也就創造繁榮景象。

(中時電子報)