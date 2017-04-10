竇智孔為兒命名「大褔」 滿月禮有玄機！
竇智孔的老婆幃幃3月8日為他生了一個白胖兒子，他選在兒子滿月之際，公告兒子取名「竇大褔」，並以和兒子名字同音的「豆大福」甜點當成滿月禮盒，同步送上老婆親筆手繪的小卡，以兒之名，跟親友分享初為人父的喜悅。
竇智孔說，他為兒命名沒算筆畫，也沒考慮生肖等姓名學概念，純粹是福至心靈的創意，「我不相信命理、占卜這些論述，小孩子的未來，靠他自己努力和智慧，在小孩成長過程中多關心他，因應他的嗜好、興趣而有所學習，幫助他成長，這比光算筆畫、卻忽略小孩成長過程來得更實際，名字充其量只是一個標籤而已。」
他覺得「竇大褔」這名字滿好的，「日本明月堂的豆大福，一直給人很幸福、很有福氣的印象，大褔兩字感覺也滿大器的，這名字好記又好叫，這樣就夠了。」因體恤老婆生養小孩辛苦，他日前也專程邀請老婆欣賞他參與演出的果陀《愛呀，我的媽！》首演。
(中時)
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