天天萬步保健康？不一定噢

(達志)

妳買了計步器，天天一萬步，看著手機和手錶上的數字，感覺自己好健康。但，這是真的嗎？

今天你走了多少步？ 一萬？還是兩萬？「健步走」已是許多人生活的一部分，好多人把天天一萬步，當成一定要達到的運動目標，還將日行萬步和健康劃上等號，但其實，錯誤的健走方式，可能造成運動傷害，弄巧成拙。

養生專家白雁表示，健走時下肢承受重量是體重的1.5倍，在快速走路時，如果姿勢不正確，很多人在運動後就會感到膝蓋酸痛，別以為塗塗藥就會沒事，所謂「人老，先老腿」，當膝、髖、踝關節疼痛，就是老化的明顯指標，許多不經意的習慣和動作，更會加速關節退化。

一般人錯誤的健走方式，首先是步伐過大，不僅速度沒變快，反而造成小腿前側太大的負擔。手臂必須擺動，但擺動太激烈也不行。手臂應跟隨步伐自然擺動，保持90度彎曲；尤其低頭會造成身體姿勢不良，走完可能腰痠背痛，所以健走時，視線要保持平視前方。

人到中年仍要持續運動，這是對的，但更重要的是，要選對運動方式。白雁提醒，最不傷害關節的運動方式需掌握柔軟緩慢、強化下半身與循序漸進三個重點，如氣功一開始先訓練身體輕微抖動以強化扭力；接著進階到強化腰力；最後更加強腳筋和腳腕的力量。

腳筋是人的發力點，腳筋若無法發力，腳踝、腳腕關節就會走弱。「肝主筋」，當睡眠品質不好、壓力大、疲倦時，肝不好連帶影響筋不好，腳筋腳腕必定無力，骨骼關節每天承受過重，不傷不痛也難

改善關節痛最重要的是強化腳筋。白雁推廣的氣功有四分之三的功法動作都在腳下，最強調腳底功夫的發力強健，只要腳底下循環變好，腳下內氣變強壯，各種關節痛都能獲得改善。

以鬆腰法為例，藉由腰、髖、膝、踝同步扭動，可強化腳筋、加強腳力；同時在動態間仍強調一腿彎曲一腿打直，即一實一虛以減少關節負擔，有效又簡單的功法只要每天10分鐘，人人都能做到。

(中時電子報)