吳敦義臉書自嘲 意外掀種族歧視論戰
為了競選國民黨黨主席大位，前副總統吳敦義在臉書上開設了官方的粉絲團「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」，才一個月就吸引了不少粉絲，不過粉絲團一個自嘲的小笑話卻被認為帶有種族歧視，意外引起論戰。
吳敦義粉絲團今日貼出一則笑話，內容寫到有位原住民朋友去應徵工作，主管問他的學經歷，原住民回答是「抬大理石」，卻被主管聽成「台大歷史」。
這則笑話本是要自嘲吳敦義就是畢業於台大歷史，不過拿原住民口音開玩笑，卻被網友批評是歧視。有網友就說，原住民死忠支持國民黨，結果國民黨反而瞧不起原住民。
先前民進黨立委邱議瑩罵國民黨立委是「番仔」一事就曾引起極大爭議，這次吳敦義粉絲團雖是自嘲，但聽在原住民朋友耳裡，可能就不是那麼舒服。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。