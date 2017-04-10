吳敦義臉書自嘲 意外掀種族歧視論戰

前副總統吳敦義的粉絲團上貼出一則笑話自嘲，卻被批評帶有歧視意味。(取自台灣的義氣-吳敦義粉絲團)

為了競選國民黨黨主席大位，前副總統吳敦義在臉書上開設了官方的粉絲團「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」，才一個月就吸引了不少粉絲，不過粉絲團一個自嘲的小笑話卻被認為帶有種族歧視，意外引起論戰。

吳敦義粉絲團今日貼出一則笑話，內容寫到有位原住民朋友去應徵工作，主管問他的學經歷，原住民回答是「抬大理石」，卻被主管聽成「台大歷史」。

這則笑話本是要自嘲吳敦義就是畢業於台大歷史，不過拿原住民口音開玩笑，卻被網友批評是歧視。有網友就說，原住民死忠支持國民黨，結果國民黨反而瞧不起原住民。

先前民進黨立委邱議瑩罵國民黨立委是「番仔」一事就曾引起極大爭議，這次吳敦義粉絲團雖是自嘲，但聽在原住民朋友耳裡，可能就不是那麼舒服。

(中時電子報)