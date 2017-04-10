當《一把青》遇到《1989一念間》？三立兩偶像劇同場景對戲

蔡黃汝、邵雨薇、吳慷仁、楊一展兩部戲男女主角在同一場戲合體。（三立）

蔡黃汝、邵雨薇、吳慷仁、楊一展兩部戲男女主角在同一場戲合體。（三立）

三立兩部戲男女主角在同一場戲合體。（三立）

三立週五華劇《極品絕配》與週日偶像劇《我的愛情不平凡》首創兩戲跨劇合作，吳慷仁、邵雨薇與楊一展、蔡黃汝在同一場景聯手對戲，這場戲將分別在14日及16日播出。吳慷仁一開始知道有這場戲時，就參與討論該如何演出，邵雨薇則開玩笑說：「這是《1989一念間》對上《一把青》，可以趁這次拍戲好好敘舊。」當他們4人一起出現同一場景時，還吸引不少民眾圍觀，把他們當人型立牌合照。

拍攝當晚，這兩組人馬忙著比誰的年代比較久遠，楊一展、吳慷仁的《一把青》組被笑是長老級，昔日「婆媳組」蔡黃汝與邵雨薇則相當興奮，蔡黃汝一出場就先擺出女打仔的姿勢對邵雨薇說：「今天不當妳婆婆了，我現在可是黑社會老大！」邵雨薇也不示弱地回說：「我也沒把妳當婆婆，我可是夜市女王『青爺』耶！」楊一展也幽默地說：「我們兩組人馬，一組開飛機過來，另一組是穿越隧道。」

由於《我的愛情不平凡》的楊一展與蔡黃汝先抵達拍攝場地，當時還在夜市拍戲的吳慷仁說：「楊一展一直傳簡訊催促我快點拍完！」可見兩人好交情。楊一展說剛接到兩部劇要合作時還不敢相信，那種感覺好像宿醉，有化學效應。由於吳慷仁在劇中飾演法式餐廳大廚，他也趁機再邀另兩位至餐廳，他笑說：「我會請我們孝彬經理好好伺候你們！」

(中時)