馬雲子曝光 網友：顏值身價完勝王思聰

阿里巴巴集團董事長馬雲兒子個人簡介曝光，25歲的馬元坤年輕帥氣被稱為國民男友，目前在美國加州唸大學。網友說：「顏值身價完勝王思聰（大連萬達集團董事長王健林之子）」。

李哥娛樂圈報導，之前外傳馬雲的兒子已經過世，其實那只是謠言，不可信。

馬元坤不好娛樂圈、不愛微博，正在美國攻讀學業，就讀美國柏克萊加州大學，學業成績非常優秀，為以後接管家族企業打下了基礎。

回顧阿里上市2014年9月，馬雲躍居中國大陸首富，而馬元坤也繼而成為大陸身價最高的富二代，完勝王思聰。

2012年馬雲和王健林立下的「賭局」。10年後，如果電商在中國大陸零售市場的份額占50%，王健林給馬雲1億元；如果沒到，馬雲給王健林1億元。

然而僅僅一年，電商的預言便已成真。如今馬元坤完勝王思聰，網友不禁調侃，馬元坤擠掉王思聰，躋身國民老公。

馬雲2011年時說起兒子：「個子長得老高，已經超過我了。」這是他對兒子的最高要求，也去了他的一塊心病。

話說，有一次馬雲帶著兒子去找他老爸算帳：「您看我把我的兒子帶得這麼好，而您是怎麼帶您的兒子的，怎麼把我整得這樣矮小呢？」爺孫三人大笑。

從這些資料中可得知，馬雲兒子：1992年生，今年25歲），長得帥，比馬雲高（馬雲166公分），不沉迷遊戲（已成功戒掉網癮），小時候就開始擠公車，並有自己的思想。1060410

(中央社)