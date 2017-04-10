雪隧下午3連撞 時速僅36公里

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國道5號雪山隧道最低速限提高到70公里，從今天起開始取締，國道高速公路局坪林行控中心表示，下午3時多，北上發生3車追撞事故，行車時速只有36公里。

坪林行控中心指出，上午10時觀察雪隧南下車速平均時速82公里，北上80公里，下午2時再度觀察，南下平均時速80公里，北上也有78公里。

行控中心指出，由於下午3時38分時，北上24.4公里處發生3輛小客車追撞事故，造成車輛回堵2.5公里，時速只有36公里，事故直到下午4時21分排除。

緊接著除遇到下班尖峰時段外，約在下午5時，北上30公里處發生車輛拋錨，但很快在20分鐘後排除，對於行車影響較小，行控中心表示，直到下午6時行車恢復正常，時速可到75公里以上。

國道警方表示，白天尚未針對龜速車開出罰單，晚間已調派1組2人警力，在隧道內的避車彎加強取締，近期也會視警力調度情形，排除假日、上下班或雪隧發生事故時，在離峰時段安排1至4班警力取締。1060410

(中央社)