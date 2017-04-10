雪隧下午3連撞 時速僅36公里
國道5號雪山隧道最低速限提高到70公里，從今天起開始取締，國道高速公路局坪林行控中心表示，下午3時多，北上發生3車追撞事故，行車時速只有36公里。
坪林行控中心指出，上午10時觀察雪隧南下車速平均時速82公里，北上80公里，下午2時再度觀察，南下平均時速80公里，北上也有78公里。
行控中心指出，由於下午3時38分時，北上24.4公里處發生3輛小客車追撞事故，造成車輛回堵2.5公里，時速只有36公里，事故直到下午4時21分排除。
緊接著除遇到下班尖峰時段外，約在下午5時，北上30公里處發生車輛拋錨，但很快在20分鐘後排除，對於行車影響較小，行控中心表示，直到下午6時行車恢復正常，時速可到75公里以上。
國道警方表示，白天尚未針對龜速車開出罰單，晚間已調派1組2人警力，在隧道內的避車彎加強取締，近期也會視警力調度情形，排除假日、上下班或雪隧發生事故時，在離峰時段安排1至4班警力取締。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。