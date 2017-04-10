選訓委員意見分歧 中華男籃總教練難產

籃協今天召開選訓會議，針對中華男籃總教練人選做討論，會中雖在方向上有所聚焦，可惜最終依然難產，接下來籃協將會徵詢可能的人選，希望下次會議能決定中華隊總教練。

中華民國籃球協會副秘書長李雲翔表示，因為選訓委員意見分歧，所以今天的會議中，針對中華男籃總教練的討論並無結果。

李雲翔說，選訓委員提出的名單，不論是超級籃球聯賽（SBL）、旅外，或是外籍教練，都有考量的人選，但這次會議沒有結論，未來他會依照選訓委員提出的意見、方向，去徵詢口袋名單中的人選，希望盡快能把教練人選確定下來。

李雲翔提到，未來中華隊教練確實可能採用責任制，籃協會提出專任教練的計畫，供教育部體育署參考。1060410

(中央社)