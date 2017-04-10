埃及基督社群遇襲 教宗將按原計劃往訪

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梵蒂岡官員說，天主教宗方濟各（Pope Francis）本月將按照預定時程訪問埃及，儘管埃及2座科普特基督教堂遇襲，共造成44人遇害。

梵蒂岡第3號人物貝丘（Angelo Becciu）在「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera） 今天刊登的訪談說：「毫無疑問，教宗將維持原計畫前往埃及。」日期訂定4月28及29日。

他說：「發生的事造成混亂和大規模痛苦，但那無法制止教宗的和平任務。」

埃及地中海岸亞力山卓（Alexandria）和開羅以北坦塔（Tanta）的教堂，昨天遭炸彈攻擊，是埃及科普特基督教徒近年遭到的死傷最慘重攻擊。伊斯蘭國已宣稱犯案。1060410

(中央社)