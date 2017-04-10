木型人不能生悶氣 火型人聲音好聽 你是哪型人？

(達志)

中國人都知道金木水火土，叫做五行，但你知道，在五行當中，你是哪型人嗎？

五行學說始見於夏商，春秋戰國得以完善，古人認為萬物皆由這五種基本元素構成，古代許多學問都與五行密切關連。養生專家白雁說明，根據陰陽五行學說，人體先天體質也分為木火土金水，這五類型，依照不同類型有不同的養生之道。

白雁指出，木型體質的人，從皮膚來看，發青且黑色，頭型較小，臉較長，肩寬背挺，手腳靈活，勤勞，身體先天就較虛弱，體力較差，肝也比較不好，所以絕對要嚴禁菸酒，讓自己有抒發情緒的管道，不能生氣，特別是不能生悶氣。

火型體質的人，最大特色是膚色偏紅，後背及肩膀肌肉較發達豐滿，骰比較小，臉比較尖，手腳都比較小，思維敏捷，講話聲音洪亮，聲音特別好聽，而且比較愛說話，講話有條有理。

心屬火，因此火型體質的人，要特別嚴防心腦血管疾病，不能熬夜，特別注意不要做激烈運動，中午 11－1點是心腦血管疾病的好發時間，注意不能過勞，特別是累、長時間壓力狀態下易有腦中風、腦溢血或心臟病發機率。

土型體質的人，特色是皮膚較暗黃，無光澤感，頭圍比較大，臉多為圓形臉型，腹部比較大，容易小腹突出腰圍粗，大小腿肌肉較壯實，手腳不大，體態比較均衡。這類型的人情緒較穩定，外表給人穩重老實的感覺，動作較慢，屬於先思而後行的類型。

脾屬土，土型人要少吃甜食，通常土型人胃口比較好，容易暴飲暴食，體重常常上上下下，土型人也是糖尿病好發族群，多運動是唯一的方法。

金型體質的人，皮膚白皙，臉方正，頭部肩背部手等都比較小，但是腳卻相對比較大而且厚實。肺屬金，容易罹患過敏及呼吸道問題，包括氣喘、支氣管炎、咽喉炎，另外鼻子喉嚨都是弱臟，較易罹患鼻咽及口腔喉嚨方面的問題。

金型人禁冷飲，盡量不要吹冷氣，因為很大部份的濕寒體質都是金型人。金型人一定要學習深呼吸，呼吸新鮮空氣非常重要。

水型體質的人皮膚較黑，頭較大，上半身較長，易駝背及脊椎側彎，很多水型人雖瘦，但容易小腹微凸，臉上容易長痘痘及黑斑，臉頰的肉容易鬆弛下垂或者消瘦，手腳好動，膽子比較大。

腎屬水，水型人要顧好骨頭關節，因為這類型的人容易腰椎間盤突出，也容易腿腳扭傷，膝蓋關節都容易出問題。水型人要注意作息時間，特別不能吃太鹹，另外性生活一定要節制，以免老年坐輪椅。

白雁表示，《黃帝內經》提到「不治已病治未病」，說明預防保健的重要。養生是一套既深奧又實用的學問，了解自己屬於哪一型人，就可以判斷個人的體質，選對適合自己的養生方法。

(中時電子報)