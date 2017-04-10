葉全真加入 林則希被斷掌打到有陰影
民視《春花望露》近來頻添老將新血，繼陳昭榮加入演出蘇晏霈的新合夥人兼追求者「John」後，他的螢幕情人、在《嫁妝》演夫妻的葉全真也加入，葉全真一出場便拿鐵撬要把翻覆汽車的車門撬開，女力爆發的帥氣模樣，讓人不敢小覷，她也放話要戲裡面的壞人小心點，因為自己是要來「懲奸除惡」的。
葉全真本身有健身習慣，簡單的動作戲難不倒她，但用鐵撬撬開翻覆車的車門救人，因為必須真的把車門扳開，她因太過投入而將手劃傷，她不以為意表示，動作戲演出小傷難免，先前拍其他戲時還曾被關在火燒的房子裡，因滅火設備不夠，一度真的感到害怕；她也曾從8層樓高的地方跳下，多次經驗讓她學會在演出這種大動作的演出前一定要休息足夠，讓自己的精神集中，才能避免意外發生。
她戲中演文汶的姊姊，周旋在成潤和林則希之間，余秉諺也要找她麻煩，要與3男對抗讓她笑說「有點吃力」。林則希先前在《嫁妝》使壞時被飾演大嫂的她教訓的很淒慘，有斷掌、打人頗痛的葉全真說，林則希這次真的很害怕再被她狠打，所以都會送上B群和人蔘雞精「收買」她，希望她能手下留情。
(中時)
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