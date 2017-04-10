前瞻計畫公聽會 邱議瑩不許新北經發局長旁聽
總金額高達8,800億元新台幣的「前瞻基礎建設計畫」，今（10）日在立法院舉辦第一場公聽會，新北市經發局長出現在公聽會場，卻遭到公聽會主席、民進黨籍立法委員邱議瑩請出會場。
根據TVBS報導，新北市經發局長施威全在國民黨籍立法委員羅明才的帶領下，進入「前瞻基礎建設計畫」公聽會，數名國民黨籍立委並一起高聲大呼「新北加油」。
不過此舉被公聽會主席、民進黨籍立委邱議瑩發現，邱議瑩隨即表示，「新北市經發局長是不是已經在裡面了？召委還沒有同意讓你進來阿！你們已經來裡面啦！是不是請新北市局長先離開好不好？等一下同意讓你們進來，再請你們進來好嗎？」「這樣對主席、委員會一點都不尊重嘛！」
新北市經發局長施威全隨即無奈地走出會場，並說，「我是被邀請進去的」。
國民黨立委李彥秀痛批，「民進黨選前要求公開透明，選後只有黑箱蠻幹，如果只有國會旁聽直播的話，請問各縣市意見到底有機會在哪裡發表？」
對此，邱議瑩則回應，「一開始就沒有接受任何人、任何團體進來旁聽」。
(中時電子報)
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