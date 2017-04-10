日本半世紀後 人口恐降至8800萬人

我要評比

日本國立社會保障暨人口問題研究所估算，日本的人口在48年後，也就是2065年時，大約降至8800萬人，高齡者的人口比例占將近4成。

日本國立社會保障暨人口問題研究所根據前年的國勢調查結果為基礎，推估日本人口，並向厚生勞動省的審議會報告。

報告顯示，日本人口前年是1億2709萬人，但因少子化情況持續，估計到2053年將跌破1億人，2065年降至8808萬人。

日本人平均壽命男性前年是80.75歲，到了2065年將是84.95歲。女性前年是86.98歲，到了2065年將是91.35歲。

高齡化率（65歲以上者的比例）在前年是26.6%，到了2065年將上升至38.4%。

日本國立社會保障暨人口問題研究所5年前推估，2065年的人口為8135萬人，但目前因30至40多歲的女性生產率上升，人口的減少速度趨緩，約向上修正增加約670萬人。

日本厚生勞動省將以這項推估資料為依據，研擬年金財政的檢視、少子化對策等。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上表示，有關50年後的「合計特殊出生率」（平均每位女性一生中所生的小孩數），相較於上次的推估，由1.35上升至1.44。做為安倍政府最重要課題，支援育兒、支援工作與育兒兼顧，已達到一定程度的效果。

菅義偉說，今後要強力推動有關「日本1億總活躍」計畫的各項政策，如果實際的成績能改善的話，合計特殊出生率、總人口的推估值可能上升。

被媒體問到半世紀後是否政府能達成保1億人口的目標時，菅義偉答說，「當然，合計特殊出生率變成1.44，這是大家沒料到的吧？為了實現1億總活躍社會的政策將持續推動，並加以改善。」1060410

(中央社)