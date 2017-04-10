剛蹲完14年苦窯 性侵狼強吻女子遭判刑

我要評比

新竹縣徐姓男子因洗劫、性侵老婦人遭重判14年，前年才出獄，不料他死性不改，出獄滿1年後到友人家作客，幾杯黃湯下肚後竟色心大起，見席間1名女子落單，偷偷反鎖大門，強行狼吻、種草莓。

女子嚇得驚聲尖叫，幾名友人聽到後衝回現場救援，並報警將徐逮捕，地院法官依強制猥褻罪判徐11個月徒刑。

(中時)