夜宿綠博園區 星空農場限額報名
2017宜蘭綠色博覽會在冬山鄉生態綠舟舉行，綠博是在傍晚6時閉園，但其實夜幕低垂、星光閃閃的綠博園區，擁有與迥異於白天不一樣的氛圍，因此，今年綠博特別安排兩梯次的「星空農場」，規劃民眾可以夜宿生態綠舟的2日行程。
首梯次「星空農場」將在4月15日下午5時舉行， 2至4人一帳，每人報名費1800元，包含晚餐與早餐、市價300元的綠博暢遊券1張，綠博提供帳篷用具。
活動流程包括15日的相見歡、帳篷搭設，以及以在地健康食材製作的「星空音樂晚餐」，晚間7時有生態綠舟夜間導覽。16日上午7時有晨光早餐，8時起有單車輕旅行，9時30分可使用暢遊券遊玩綠博。
2至4人一帳，限額8組，13日傍晚6時報名截止，詳細報名資訊與填寫請於線上填表。
(中時)
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