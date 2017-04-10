毒鴛鴦撞死人還頂罪 雙雙遭判刑

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新竹縣林姓男子與曾姓女子日前開車行經湖口鄉時，因車燈壞了未修，不慎將葉姓路人撞死，事後逃逸，警方循線追出林男，曾女擔心老公通緝身分，出面向警方頂罪，但檢警調查時，自己又無法清楚交代車禍狀況，遭當場拆穿。

法官調查，這對情侶皆為毒品人口，分別有案在身，曾女頂罪判刑3月，得易科罰金，林男犯過失致死罪判刑4月，得易科罰金，肇逃致死罪判1年4月。

(中時)