車內擁吻吻出霧氣！柯叔元誇曾珮瑜放得開

柯叔元車內擁吻曾珮瑜吻出霧氣。（民視）

柯叔元車內擁吻曾珮瑜吻出霧氣。（民視）

曾珮瑜讓觀眾眼睛一亮。（民視）

柯叔元及曾珮瑜主演的民視週日10點文學劇《外鄉女-黑美人》收視開紅盤，勇奪同時段第一，超過百萬人收看，一場柯叔元跟曾珮瑜在車內擁吻的畫面，車內窗戶還吻出霧氣來，讓人看得臉紅心跳，顯示兩人劇中的愛十分濃烈，柯叔元也直呼曾珮瑜果然是他合作過女演員中最放得開的一位。

曾珮瑜演出沒有受過教育的「黑美人」，一口道地台語就讓粉絲直呼戀愛了，網友猛誇《外鄉女-黑美人》根本是「媽媽的少女時代」、「曾珮瑜好像換了一個人」、「本劇釣出一堆年輕時做車衣的媽媽們」。女主角曾珮瑜當晚特地回家跟媽媽一起收看，因為從拿到劇本開始，媽媽就很期待她要演出自己那個年代的戲。得知收視率第一，她開心又感動，來自雲林的她其實台語本來就不錯，但因為要演活基層勞工又沒讀書的女性，她也跟劇組特地學習了台語課的語氣跟發音，播出時還特地上線到外鄉女粉絲團跟粉絲聊天。

柯叔元表示，看到《外鄉女-黑美人》劇本時就十分期待，9日晚上他正在拍《幸福來了》，但仍利用空檔收看，看到跟樊光耀那場溫馨戲碼，又忍不住激動紅了眼眶。知道開播就有好成績十分開心，儘管只有四集又是悲劇故事，但因導演都會運用暗場的方式來導戲，讓大家很快就可以進入狀況，拍攝22天就結束。

台北市長柯文哲特地撥空拍攝推薦VCR，原來《外鄉女》故事原著楊青矗老師是他的病患，曾在2012年讓他在醫院照顧三個禮拜，兩人也更加熟悉，柯文哲強調「很開心看到楊老師筆下的故事能被改編成電視劇，也希望年輕人能因此開始有興趣閱讀楊青矗老師及其他台灣鄉土文學作家的作品」。高雄市長陳菊在法國聽到美麗島事件的同志楊青矗作品要上螢幕播出，也不管時差問題，拍攝推薦影片力挺。

(中時)