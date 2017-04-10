舞動腦海裡的聲響　劉冠詳推全新舞作《棄者》

《棄者》將由前雲門資深舞者邱怡文（左）與才剛獲得英國國家舞蹈獎的簡晶瀅（右），兩人輪流和劉冠詳（中）搭檔演出。（李欣恬攝）

舞蹈新銳劉冠詳創作力滿點，才剛入選歐陸年輕編舞家網絡平台，又將推出具爆發力與濃烈情感的全新創作《棄者》。此回他不僅編舞，也特別添購器材、拜師學習編曲技巧，為舞作打造獨一無二的音樂，將於7月首演。

劉冠詳表示，他的外曾祖父是具有敏銳聽覺的瞎眼算命師，外公則是一名爵士小號樂手，他自小對聲音也特別敏銳，生平第一台玩壞的玩具就是錄音玩具，「這回找老師學習製作音樂，除了能讓舞蹈和音樂的結合更緊密，也是一種回溯家族的方式，還能發展自己的興趣。」

劉冠詳說，《棄者》的舞蹈動作發展由來已久，早在2015年，他與多年搭檔、近期剛獲得英國國家舞蹈獎的舞蹈家簡晶瀅，一同參與宜蘭演藝廳的駐村計畫，在編舞過程中一度遇上瓶頸，工作許久卻一無所獲，「後來我躺下來睡著了，夢見一個畫面，是我之前幫媽媽清理陰部的畫面，對我來說是很強烈的情感經驗，我看著我出生的地帶，而媽媽正慢慢失去她的生命，加上她生病受苦時的吶喊聲，都在那一瞬間湧現。」

作為人子，照料癌末病逝母親的哀戚，是內心深沉的傷痛，劉冠詳以此作發展，陸續推出2015年《兩對》裡的無題雙人舞、2016年《我知道的太多了》，以及今年的《生日》和《棄者》。

《棄者》為一男一女的雙人舞，以交纏的姿態，互為對方手腳，或纏鬥、或滾動，有如密不可分的連體嬰，舞作具爆發力，像是生命鬥士。劉冠詳時不時展現的小丑笑臉，也已成為招牌標誌。

劉冠詳表示，「棄者」指的是每個人都是被別人拋下的人，「總有一天，我們也會拋棄他人，離開這個世界；就像媽媽離開我們，先走一步了。」

劉冠詳表示，部分動作靈感來自2015年底，到墨西哥旅行時所見的馬雅文化人形雕像，「當我看見那些雕像時，有點震驚，因為他們四肢組合的方式，和我的雙人舞是那麼樣的類似，這莫名的巧合，也啟發了我的創作。」

劉冠詳說，當他看著馬雅文化雕像時，腦海裡也像是聽見許多自亙古傳來的聲音，像是長毛象的叫聲、過去在這裡生活的人們聲音、戰爭的聲音等，這些聲音都成為創作的素材。

此回劉冠詳將與默契搭檔簡晶瀅、雲門資深舞者邱怡文輪流合作演出，其中首次合作的邱怡文，是雲門傑出舞者，跳過《水月》、《紅樓夢》等經典作品，有扎實的太極、氣功訓練，她表示，參與劉冠詳的舞作是一個偶然，他的舞作情感直接，和過去熟悉的表現方式不太一樣，需重新調整身體的使用方式。

《棄者》將於7月28日至30日在新北市淡水雲門劇場演出。

(中時)