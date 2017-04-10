在縫隙中尋找美 比利時尼德劇團來台推《兩個錯誤間的時光》
由比利時尼德劇團與台灣12名表演者所集體發展的舞台劇《兩個錯誤間的時光》，為實驗劇場的可能性，並沒有明確劇情，而是以遊戲、拼貼和重組的模式發展表演內容，其華麗的視覺效果和服裝道具，融合現場演唱和舞蹈，有如一場大型派對，將於本周末在台北演出。
導演楊．洛華茲（Jan Lauwers）表示，此一作品創作於2014年，最初是想討論英國導演彼得．布魯克（Peter Stephen Paul Brook）所寫《空的空間》一書裡的兩個觀點，第一個觀點是「空的空間並不存在」，另一個觀點是「一個人在另一個人的注視之下，經過一個空的空間，就形成劇場行為」。
楊．洛華茲說，他並不認同這兩個觀點，「我認為劇場需要表演者與觀看者雙方都互相同意，才能形成劇場行為。因此在書裡的兩個錯誤之間，就誕生了這齣戲。」
楊．洛華茲表示，這齣作品的獨一無二之處，在於並沒有定型，而是隨著每次演員不同，也會發展成不同的模樣，至今已到過奧地利、柏林等地演出，「每一次都是獨一無二的版本，台灣版本也會是專屬於台灣的模樣。」
台灣版本由尼德劇團的12名演員和台灣12名舞者、演員組成，楊．洛華茲與另一名導演格蕾絲．艾倫．巴爾基（Grace Ellen Barkey），特別從比利時帶來許多劇團的道具物件，包括瓷器、大型燈具、大型燈具、杯盤、閃亮的服裝、全黑的套裝、麥克風等，演員們必須按照導演的指令，運用這些道具表演、演出。
像是其中有一個段落，導演指示演員們必須運用舞台上的道具「合力蓋一個家」，只見演員們紛紛奔走，有人飾演夫妻吵架，有人扮演情侶接吻，也有人不慌不忙地對著即時投影鏡頭，對觀眾投以一個微笑。《兩個錯誤間的時光》將於4月14日至16日於台北國家戲劇院演出。
(中時)
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