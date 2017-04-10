遠傳贊助hito流行音樂頒獎典禮
華人圈重量級的音樂盛事「hito流行音樂獎」將於6月4日舉行頒獎典禮，為支持華人流行音樂創新及創作，遠傳電信今年也以行動贊助該頒獎典禮。
遠傳電信總經理李彬今天親自出席「hito流行音樂獎記者會」，再次向媒體正式宣告，Omusic於今年的3月31日正式改名為friDay音樂，並以實際行動展現friDay音樂深耕台灣流行音樂市場的決心。
即日起至4月23日前，消費者可至friDay音樂官方網站參與「friDay數位音樂大獎」票選活動；現在加入VIP，更可免費獲得典禮入場券。
friDay影音同時也取得頒獎典禮當天的OTT（Over-The-Top，網路電視）直播「官方指定授權」，消費者只要鎖定friDay音樂和friDay影音，就能完全掌握這場台灣的流行樂壇盛事。1060410
(中央社)
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