彰基購高鐵特定區地 擬蓋醫療院所
彰化基督教醫院醫療體系標下高鐵彰化車站特定區土地，未來將興建醫療院所，但醫院類型仍待深入規劃，院方先標下土地。
彰化縣政府標售高鐵彰化車站特定區，彰化基督教醫院醫療體系耗資新台幣6億2000多萬元，買下近2公頃土地，規劃興建醫療院所，加上南彰化已有員林基督教醫院，同樣位於南彰化的高鐵特定區，若再建醫療院所，可望再造福南彰化、雲林縣，甚至南投縣居民。
彰化基督教醫院副院長周賢彰說，醫院先標下土地，未來朝興建醫療院所規劃，但南彰化已有員基醫院，因此可能蓋綜合醫院，或是長期照護機構、健康檢查中心、養生的機構、專科醫院等，都是可能的方向，「院方先標下土地，未來再做詳細深入規劃」。
彰化縣議員蕭淑芬今天透過臉書說，「反映多年的醫療院所到田中鎮設大型醫院，設備完善及經驗豐富的醫生陣容，終於有眉目，高鐵站區標出約2公頃土地，將興建彰基南院，讓田中鄉親受醫療照顧」。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。