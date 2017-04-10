彰基購高鐵特定區地 擬蓋醫療院所

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彰化基督教醫院醫療體系標下高鐵彰化車站特定區土地，未來將興建醫療院所，但醫院類型仍待深入規劃，院方先標下土地。

彰化縣政府標售高鐵彰化車站特定區，彰化基督教醫院醫療體系耗資新台幣6億2000多萬元，買下近2公頃土地，規劃興建醫療院所，加上南彰化已有員林基督教醫院，同樣位於南彰化的高鐵特定區，若再建醫療院所，可望再造福南彰化、雲林縣，甚至南投縣居民。

彰化基督教醫院副院長周賢彰說，醫院先標下土地，未來朝興建醫療院所規劃，但南彰化已有員基醫院，因此可能蓋綜合醫院，或是長期照護機構、健康檢查中心、養生的機構、專科醫院等，都是可能的方向，「院方先標下土地，未來再做詳細深入規劃」。

彰化縣議員蕭淑芬今天透過臉書說，「反映多年的醫療院所到田中鎮設大型醫院，設備完善及經驗豐富的醫生陣容，終於有眉目，高鐵站區標出約2公頃土地，將興建彰基南院，讓田中鄉親受醫療照顧」。1060410

(中央社)