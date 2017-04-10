南投埔里公墓旁擬蓋殯儀館 里民反對

我要評比

南投縣埔里鎮蜈蚣里民反對在第七公墓增建殯儀館，今天到鎮公所抗議，鎮長周義雄接受陳情書，12日也將到蜈蚣里說明規劃。

經埔里鎮民代表會提案，埔里鎮公所規劃在蜈蚣里第七公墓停車場興建殯儀館，引起里民反彈，日前到鎮公所抗議，因周義雄外出洽公，抗議里民撲空，里民今天再到鎮公所抗議，並將陳情書遞交周義雄。

周義雄接下陳情書並說，鎮公所原定12日下午在公所禮堂召開說明會，但里民不滿未在當地舉辦說明會，就打算蓋殯儀館，經里民強烈要求，決定相同時間改在蜈蚣里社區活動中心舉行。

周義雄說，埔里鎮缺乏殯儀館，多年來居民封路辦喪事，影響市容及交通，經鎮代會提案，由鎮公所評估殯儀館位址，選定緊鄰第七公墓一處土地，此處衝擊地方最小，且協商後地主同意以新台幣6600多萬元出售。

前往埔里鎮第七公墓須經鯉魚路，而鯉魚路也是通往鯉魚潭風景區要道，居民認為在此蓋殯儀館恐影響觀光，但有民眾指出，殯儀館用地靠近公墓，附近還有納骨塔、禮儀社，選址效益最高、衝擊地方最小，因此懷疑里民抗議動機。1060410

(中央社)