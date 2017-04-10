南投埔里公墓旁擬蓋殯儀館 里民反對
南投縣埔里鎮蜈蚣里民反對在第七公墓增建殯儀館，今天到鎮公所抗議，鎮長周義雄接受陳情書，12日也將到蜈蚣里說明規劃。
經埔里鎮民代表會提案，埔里鎮公所規劃在蜈蚣里第七公墓停車場興建殯儀館，引起里民反彈，日前到鎮公所抗議，因周義雄外出洽公，抗議里民撲空，里民今天再到鎮公所抗議，並將陳情書遞交周義雄。
周義雄接下陳情書並說，鎮公所原定12日下午在公所禮堂召開說明會，但里民不滿未在當地舉辦說明會，就打算蓋殯儀館，經里民強烈要求，決定相同時間改在蜈蚣里社區活動中心舉行。
周義雄說，埔里鎮缺乏殯儀館，多年來居民封路辦喪事，影響市容及交通，經鎮代會提案，由鎮公所評估殯儀館位址，選定緊鄰第七公墓一處土地，此處衝擊地方最小，且協商後地主同意以新台幣6600多萬元出售。
前往埔里鎮第七公墓須經鯉魚路，而鯉魚路也是通往鯉魚潭風景區要道，居民認為在此蓋殯儀館恐影響觀光，但有民眾指出，殯儀館用地靠近公墓，附近還有納骨塔、禮儀社，選址效益最高、衝擊地方最小，因此懷疑里民抗議動機。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。