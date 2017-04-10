修杰楷又要崩潰了 咘咘拉衣露香肩

修杰楷是出了名的女兒控。（圖／中時資料照）

咘咘甜笑又露香肩，融化粉絲心。（圖／取材自修杰楷臉書）

藝人修杰楷和賈靜雯婚後育有2女咘咘和BoBo（Bo妞），升格人父就變成女兒控的他，只要老婆PO出咘咘小露的照片，就會被虧「又要崩潰了嗎」，而咘咘今（10日）把長袖上衣穿成露肩裝，還擺出俏皮Pose，讓修杰楷哭笑不得。

台北今一度熱到35度，創今年最高溫，而修杰楷在臉書曬出咘咘睜著大眼睛，對著鏡頭甜笑的照片，忍不住說：「咘姐，我知道夏天到了，但你可以不用吧（把）這衣服當露肩裝來穿嗎！＃爸爸買給你。」只見咘咘本來穿的是長袖T恤，卻被她變成露肩裝穿，直接露出一片白嫩香肩，加上她燦爛一笑，可愛模樣融化大家的心。網友見狀笑稱可愛加上性感，爸爸又要崩潰之外，也需要擔心了。

(中時電子報)