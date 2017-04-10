【慾海專欄】女優真命苦 喫菸當作除臭劑

AV女優有抽菸的比例非常高，不抽菸的女優反倒成了稀有動物。(中時資料照片)

吸菸有害健康已經是國民基本常識，禁菸、拒菸更是世界共同潮流，即便過去曾是吸菸大國的日本，近年來在禁菸措施和提升菸品消費稅上甚至比台灣還要嚴格，最愛到日本旅遊的台灣遊客想必早就觀察到這樣的社會轉變。在日本官方和民間的積極推動下，日本吸菸人口在2014年已經跌破兩成，整體吸菸率是19.7%，其中男性吸菸比是30.3%，女性是9.8%，而這已經是日本吸菸人口連續第19年下降，換句話說，日本舉國上下都在努力禁、戒菸，卻只有一種職業的吸菸人口是逆勢上漲，而且女性人數遠高於男性，沒錯！那就是AV產業（廢話，不然我的專欄會講半導體產業嗎？），根據日本的報導及我個人接觸女優的經驗，AV女優有抽菸的比例非常高，不抽菸的女優反倒成了稀有動物，基於職業道德哪些女優是癮君子我不好明著講（基本上都有），但不抽菸的倒是可以表揚一下，不敗蘿莉教主汁波蜜（蕾TSUBIMI）就是不好此道的珍稀女優，在眾人齊坐吞雲吐霧之際，她就只是靜靜的微笑兼吸二手菸，那一刻真的是表裡如一的清純天后啊！

但為什麼女優的吸菸比率特別高呢？真相其實「讓人吃驚」（注意喔！答案就在這句話中），各位別以為女優天生就愛抽菸，這一切都跟職業傷害有關。原本會抽菸的，在成為AV女優後每天抽得越來越多，甚至在拍片時要抽到三包以上；而原本不會抽菸的，在成為AV女優之後也開始猛抽，到底是什麼原因讓女優嗜菸如命？大多數人都會猜：一定是因為AV女優每天要幹…那麼多的工作，壓力太大當然要靠抽菸來紓解一下！但歹誌沒有你們聰明人想得那麼深奧，真相其實就是「讓人吃『精』」，YES! 就是因為精液太難吃了，所以女優必須靠喫菸來去除嘴裡那股漂白水味。很多女優在受訪時會說喜歡被射在嘴裡，那絕對是騙人的!!為了要取悅心上人而把精液吃下去的女性一定有，但因為喜歡吃而吃的比例卻很少，即便是AV女優都不乏有抗拒心態！於是，有些女優在拍片前會先把吞精(The mouth shoots)列為NG(不拍攝)項目，但還是難逃口交或吸吮的必要，而男優難免會有把關不嚴及前列腺液滲出的狀況，換湯不換藥的結果就是「人生就像一盒巧克力，你怎麼吃都還是巧克力！」幸好AV男優也是群非常有專業意識的職業演員，他們為了不讓女優吃到口感、味道不佳的精液，其實都會嚴格控管健康，例如：早睡早起、不抽菸、不喝酒，或常補充含有瑪卡的營養品來降低精液不良率。

而對女優來說，最痛苦的拍攝則莫過於「100發吞精拍攝」！連即將引退，以敢玩、敢拍聞名的上原亞衣在台灣接受媒體專訪時，回憶最痛苦的拍攝經驗也是回答「100發吞精拍攝」。因為一般男性每次射精量大約是3CC，100人份就等於要喝下300 CC漂白水，許多女優剛開始不習慣，回家還會出現拉肚子或嘔吐的症狀！這時觀眾一定會有疑問：那為什麼不用假精液來拍就好了呢？來來來！聽老師講：假精液通常使用蛋白或煉乳製作成，確實比較不會引起腹瀉或嘔吐的反應，但片商為求逼真很少會使用到假精液，即使有，吞起來的滋味也不會比較好受，想想再山珍海味叫妳連吃100份都會想吐，更何況是男人精液，所以管它真精還是假精，連吞100次都會成為AV女優最「受驚」的噩夢，沒有之一，只有唯一。

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(中時電子報)