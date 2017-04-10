瑞典恐攻嫌犯得意犯行 張揚是IS成員

瑞典上周發生卡車衝撞人群事件，嫌犯阿基洛夫被捕後迫不及待承認是伊斯蘭國成員，並對自己的作為表示滿意，但他對伊斯蘭教似非十分虔誠，喜歡花花公子雜誌，也愛飲酒作樂。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，烏茲別克籍的39歲嫌犯阿基洛夫（Rakhmat Akilov）7日駕駛偷來的卡車，在首都斯德哥爾摩市中心疾駛衝撞行人，造成4死15傷。他當晚被捕後迅即坦承犯案，毫無悔意，首先表示對犯行感到滿意，而且自認已達到目標。

據報導，阿基洛夫被捕遭調查人員壓制在地時，就迫不及待表明他與伊斯蘭國（IS）有關，並宣稱曾接獲這個團體在敘利亞指揮部的命令。

他接受訊問時說：「我在瑞典發動炸彈攻擊，是因為你們轟炸我的國家。」他攻擊時曾引爆炸彈但失敗。

阿基洛夫雖然行為激進，但宗教信仰似乎不是很虔誠，媒體引述他的同事表示，他喜歡參加派對飲酒作樂。

根據阿基洛夫的社群媒體臉書（Facebook）網頁，他也喜歡「花花公子」雜誌（Playboy）以及俄國女子網球明星莎拉波娃（Maria Sharapova）。

臉書上的個人資料顯示，他追蹤一個名為「利比亞與敘利亞之友」（Friends of Libya and Syria）的團體，其宗旨是揭露美國、英國和阿拉伯獨裁國家「帝國主義金融首都的恐怖主義」。

阿基洛夫以難民身分進入瑞典後，想申請居留和工作許可，但遭到拒絕，原本應遭驅逐出境，但他提供錯誤地址，避開當局追查。

另據瑞典「快報」（Expressen）報導，阿基洛夫犯案前曾透過即時通訊軟體與自稱法蒂瑪（Abu Fatyma）的極端分子聯絡，表示想製造炸彈犯案，並找輛車衝撞群眾。法蒂瑪回答他：「別浪費時間，白費功夫。」

阿基洛夫發動攻擊後1小時，又興奮向法蒂瑪吹噓說：「我在斯德哥爾摩市中心壓過10個人。」法蒂瑪激動回應說：「兄弟，我哭了，我愛你。」他並要求阿基洛夫傳送現場的影片，這似乎是阿基洛夫被捕前的最後通聯。1060410

(中央社)