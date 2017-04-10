陸首艘自建航艦 艦載戰機至少36架

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中國大陸軍事專家張召忠今天透露，中國大陸首艘自行研製的001A型航空母艦搭載36架殲-15戰機應該沒有問題，戰時可能更多。

張召忠晚間在中國中央電視台（大陸央視）節目上被問到有美國媒體指001A可以搭載36架殲-15，較現有遼寧艦多一倍，他說，機庫搭載36架殲-15應該沒問題。

他補充說，在戰時，001A的甲板也可以搭載殲-15，加起來的數量就不止36架。

他說，以美國一個中隊有12架戰機計算，001A的機庫可以有3個中隊的戰機，另有反潛直升機等。

據分析，001A型航艦所以能夠擴大戰機的搭載量，是因為大陸方面經過對遼寧艦的測繪後，取消了一些設計，擴大了空間。

比如，001A取消了反艦飛彈，擴大了機庫。此外，以前遼寧艦的雷達設計各有不同功能，現在的雷達有整合功能，空間也多了。

在訪問中，張召忠還透露大陸方面未來可能有6艘6至8萬噸的航艦，另計畫建造8艘075型兩棲攻擊艦。

他透露，正在建造中的075型兩棲攻擊艦有4萬噸，可搭載數十架直升機，以及登陸艇等。

他說，075型兩棲攻擊艦可配合航艦作戰，如果事發在南海，則可單獨行動。

綜合大陸媒體的報導，001A型航艦正在大連造船廠建造，有可能在大陸海軍節下水，即4月23日。1060410

(中央社)