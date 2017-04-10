蘇富比5月拍賣 成對藍鑽粉紅讚耳環吸睛

我要評比

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天表示，下月將拍賣1對「非常罕見」的藍鑽與粉紅鑽石耳環，總共可能售得6800萬美元（約新台幣20億9657萬元）。

法新社報導，蘇富比國際珠寶部門主管班奈特（David Bennett）在聲明中表示：「這對『阿波羅（Apollo）與阿提蜜絲（Artemis）鑽石』將是我們日內瓦5月拍賣中的明星，也是目前為止的拍賣會中最貴重的1對耳環。」

這對耳環綴有2顆不同顏色的大顆水滴狀寶石。

這家拍賣機構表示，這對耳環將在5月16日分別被公開拍賣，並說賣家不希望公開姓名。

蘇富比公司將這顆14.54克拉的阿波羅藍鑽形容為「史上最大的內部無瑕艷彩鑽石拍賣品」，預估售價在3800萬至5000萬美元之間。

16克拉的色澤屬「濃彩粉」，同時預估可賣出1250萬至1800萬美元。

這對鑽石以司掌音樂的希臘神祇太陽神，以及他的雙胞胎姊妹、主掌狩獵與月亮的女神為名。（譯者：中央者廖禹揚）1060410

(中央社)