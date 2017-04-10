獨居老婦肝癌病故 善警助籌喪葬費

轄內獨老病逝，南和所副所長歐德生幫忙籌措喪葬費。(警方提供)

潮州警分局南和派出所副所長歐德生日前執行家戶訪查勤務時，查知南河村1名76歲林姓老婦日前因肝癌逝世，但因是低收入戶獨居老人，並沒有足夠經濟可以安葬後事，因此透過各種管道、利用各界資源幫助她走完人生的最後階段。

歐員除協同村幹事向來義鄉公所申請喪葬救助及並通報來義鄉公所社會課外，也向張榮發慈善基金會申辦「馬上關懷」急難救助金。對於歐員的急公好義，林婦的姪女胡女深表感激，同時也對姑姑終於能順利安葬感到十分欣慰。

歐員在離去前也向胡女表示希望胡女能夠勇敢堅強、保持樂觀的心情，因為她不是一個人獨自奮戰，社會上還有許多人都是她堅實的後盾。

(中時)