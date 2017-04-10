玻璃滑道出意外 武漢一景區1死3傷
中國大陸各地景區這幾年突然流行一種特別刺激的觀光設施—全透明高空玻璃觀景，不過大陸湖北武漢木蘭勝天景區昨天發生意外，遊客坐玻璃滑道下山，1死3傷。
武漢晚報今天報導，事故發生在坐落武漢市黃陂區王家河街道境內的木蘭勝天景區。根據當地旅遊局公告，一名34歲男性中學教師送醫後搶救無效死亡；另有3人受傷，無生命危險。
在黃陂區人民醫院治療的傷者劉玉海今天表示，學校的老師們9日一起到木蘭勝天景區遊玩。上午10時左右爬至山頂，導遊建議坐玻璃滑道下山。
劉玉海懼高，本不想乘坐，但導遊告訴他走下山有一段路，有些泥濘。劉玉海考慮了一下，支付人民幣30元，領了一個坐墊上滑道。
劉玉海說，滑出去沒多久就害怕了，手忙腳亂地剎車停住。他剛剛停住，就感覺後面有人撞到了他。接著他飛了出去，撞到滑道的防盜網上，頭卡在網內。之後的事他也不太清楚。
傷者程卓頭部受創，說話不便，家屬未同意採訪。另一名受傷的孩子已經回家。1060410
(中央社)
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