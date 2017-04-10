中韓邊境增兵15萬 陸：子虛烏有

中國大陸外交部今天表示，關於為應對北韓發生緊急事態，中國向中韓邊境臨時增派15萬名士兵的報導，最後證明是「子虛烏有」，不知這個消息是從哪裡出來的。

大陸外交部10日舉行例行記者會，根據官網文字實錄，媒體關切，為因應北韓發生緊急事態，中國在邊境臨時增派15萬名士兵。

大陸外交部發言人華春瑩指出，她並不了解情況。之前韓聯社也有過幾次類似的報導，最後證明是「子虛烏有」，不知道這個消息是從哪裡來的。

另外，媒體提問，近來北韓進行第六次核試驗的可能性不斷加大，同時美國航空母艦戰鬥群駛向南韓附近海域，使當前朝鮮半島局勢更加緊張，中方有何評論。

華春瑩說，中國一直密切關注半島局勢發展。「在當前形勢下，有關各方都應保持克制，不做加劇地區局勢緊張的事」。1060410

(中央社)