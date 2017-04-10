星歌手夫婿挪用公款獲減刑 檢要求複審
新加坡福音歌手何耀珊夫婿康希牧師挪用教會資金，幫助妻子發展歌唱事業遭定罪後，提出上訴獲得法院減刑，因而引發眾怒，新加坡檢方為此要求複審這項法律判決。
法新社報導，52歲的康希2015年被判處8年徒刑；這起案件還涉及多支內容淫穢的音樂錄影帶，主角包括嘻哈歌手懷克里夫金（Wyclef Jean）和何耀珊等知名人物。
高等法院7日宣布將康希刑期減半；康希被控挪用教會公款約5000萬新幣（約新台幣11億250萬元），企圖將同為牧師的妻子打造成為全球流行樂歌手。
新加坡總檢察署說：「檢方要求上訴法院行使其權力…以恢復對上訴人的原判。」
基於法律細節，康希和另外5名教會領袖獲得減刑，康希的刑期由8年減至3年6個月。
6名被告獲得減刑一事引發各界強烈抨擊，超過4000人在「海峽時報」（The Straits Times）臉書專頁對這起案件留言評論。（譯者：中央社劉文瑜）1060410
(中央社)
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