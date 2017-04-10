台胞證被註銷被拒發 北京有這5種理由
前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜的台胞證被中國大陸註銷，凸顯對岸存在著過濾台灣人入境的手段。依其法令，包括「危害國家安全、利益」在內的5種理由，是北京用來過濾的工具。
根據中國大陸法規，可拒絕下列5種情況的台灣人入境。一、被認為有「犯罪行為」；二、被認為到大陸後可能進行「危害國家安全、利益等活動」。
三、不符合申請條件或者有編造情況、提供假證明等欺騙行為；四、精神疾病或者嚴重傳染病患；五、法律、行政法規規定不予批准的其他情形。而「治病或者其他特殊原因可以批准入境的除外」。
而在這5種情況外，法令更同時賦予公安機關逕行將台胞證吊銷、作廢的權力。然而，第1、2、5項的具體裁量標準何在，並未明訂。也就是說，這些條文存在著「自由心證」的空間。
事實上，中國大陸以往用上述5種理由拒發簽證或拒換、註銷台胞證等方式阻止台灣人入境的作法，時有所聞。
曾獲得這類拒絕入境「待遇」的台灣人士中，有一定比例是綠營的民意代表，或是立場不受北京所喜的學者或民間機構、社運團體的負責人。
2015年7月1日，中國大陸開始對台灣民眾採取免簽入境措施。在此之前，前往中國大陸的台灣民眾，必須取得簽證才能入境。而核發簽證與否，便成為中國大陸「過濾」入境台灣人的利器。如果拿不到簽證，自然不得其門而入。
也就是說，在免簽入境實施前，中國大陸阻攔特定台灣人入境的手段，以拒發簽證為主。如果等不到簽證，便可確定無法入境中國大陸。
此外，若是持證人每5年換發1次的台胞證到期，但被拒絕入境，中國大陸方面便會採取拒絕換發新證的方式，給予攔阻。換言之，也就等同於註銷台胞證。
由於中國大陸先前提供落地簽證的制度，曾有少數事前沒有取得簽證的台灣人士，也曾先搭上班機抵達當地機場，試圖以落地簽碰運氣，但仍不得其門而入。因此，航空業者後來針對兩岸直航旅客報到採取「雙證件」制度，也就是一併查驗護照及台胞證，才能登機。
到2015年7月1日台灣民眾可免簽入境後，由於沒有簽證問題，中國大陸方面能採用的手段，便剩下持台胞證但拒絕入境、拒絕換發新證，及直接註銷台胞證等方式。
據經常往來兩岸的華北台商表示，在免簽入境實施後，在現行兩岸航線搭機報到的「雙證件」制下，出現上述情況的台灣人士，絕大部份在報到時，就會被航空公司告知無法入境。
也就是說，中國大陸利用這一作法，將可能引起的糾紛，在境外就事先阻隔。1060410
(中央社)
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